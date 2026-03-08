fuorigioco semiautomatico
Serie A – Lunch match Lecce/Cremonese: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
Un lunch match che ha il sapore forte di una sfida salvezza, quello delle 12.30 al Via Del Mare e che mette di fronte Lecce/Cremonese. Gli uomini di Di Francesco e quelli di Nicola si troveranno di fronte tra poco in questa 28^gironata di Serie A. I due tecnici hanno comunicato le proprie scelte e diramato le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwiński, Cheddira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Okereke, Sanab

