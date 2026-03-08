Serie A, le gare delle 15: le formazioni ufficiali

NewsCalcioSerie A

Alle ore 15 va in scena Bologna-Hellas Verona e Fiorentina-Parma, gare valide per la 28a giornata di Serie A. Ecco gli schieramenti ufficiali:

BOLOGNA-VERONA:

BOLOGNA – Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

VERONA – Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese;

Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban.

FIORENTINA-PARMA:

FIORENTINA – De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

PARMA – Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza;

Pellegrino.

 

