Schira: “Elmas vuole restare a Napoli”, le valutazioni del club partenopeo

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, aggiorna in merito alla situazione di Eljif Elmas al Napoli. “Elmas vuole restare a Napoli, col club che sta valutando di trattenerlo dal Lipsia con un contratto definitivo al giocatore”.
In questa stagione l’azzurro ha dimostrato la sua duttilità, e la capacità di adattamento chiesta dal tecnico Conte, inserendolo quindi nelle varie posizioni di volta in volta. Elmas, tornato al Napoli dopo essere stato ceduto al Lipsia, vorrebbe ritornare in azzurro definitivamente.