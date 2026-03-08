Sal Da Vinci tra Champions e Eurovision: emozioni a 360 gradi

Durante la trasmissione “Sanremo Top” su Rai 1, Sal Da Vinci ha parlato delle sue esperienze recenti e dei prossimi progetti. Come racconta TuttoNapoli, il cantante è stato interrogato su cosa preferirebbe tra una vittoria del Napoli in Champions League o la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Da Vinci ha risposto con la solita simpatia e scaramanzia partenopea: «Il Napoli deve ancora qualificarsi», sottolineando prima di tutto l’obiettivo sportivo della squadra. Riguardo all’Eurovision ha aggiunto: «Ci sarò, porterò l’Italia con grande orgoglio», confermando che sarà il suo prossimo traguardo internazionale.

Il cantante ha ricordato anche il momento emozionante della sua recente esibizione a Napoli: la sera prima della partita contro il Torino, ha cantato davanti a un grande pubblico allo stadio Diego Armando Maradona, definendo quell’esperienza «un’emozione grandissima» e ringraziando la città per il calore ricevuto.

Fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci si prepara ora all’Eurovision di Vienna, dove rappresenterà l’Italia con la canzone che gli ha permesso di trionfare a Sanremo e che lo proietta come uno dei principali artisti italiani a livello europeo.

Nei giorni scorsi, Da Vinci è tornato a Napoli accolto dai festeggiamenti nel suo quartiere natale, circondato da amici, fan e familiari, celebrando sia il successo a Sanremo sia il prossimo impegno internazionale.