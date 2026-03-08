Sal Da Vinci dopo Sanremo: emozione al Maradona e sguardo all’Eurovision

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è intervenuto nella trasmissione Sanremo in onda su Rai 1. Il cantante napoletano ha raccontato l’emozione per il successo ottenuto nella kermesse musicale, che gli permetterà di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Durante l’intervista gli è stato chiesto se preferirebbe una vittoria del SSC Napoli in UEFA Champions League oppure il trionfo personale nella competizione europea della musica. L’artista ha risposto: “II Napoli ancora si deve qualificare, arrivo un po’ prima all’Eurovision per rappresentare il mio paese e sono orgoglioso di andarci”. Sal Da Vinci ha poi ricordato l’accoglienza ricevuta allo Stadio Diego Armando Maradona, sottolineando l’emozione vissuta davanti al pubblico partenopeo: “Al Maradona ieri è stata un’emozione grandissima: grazie Napoli per questa esperienza bellissima”.

