Rambaudi a Il Mattino: “Alisson? Rivedo quello spunto che aveva Kvara. È un ragazzo che ha qualità”

By Emilia Verde
Roberto Rambaudi, ex calciatore ed allenatore, ha parlato in un’intervista a Il Mattino, sottolineando come sia rimasto impressionato da Alisson Santos.
Quando era lui ad andare a tutta velocità sulla fascia, per i difensori avversari non era mai una giornata facile. Roberto Rambaudi era specializzato in corse forsennate, dribbling e cross al centro. D’altra parte è cresciuto nella bottega di Zeman. il boemo che del calcio offensivo ha fatto il suo mantra. E oggi i giocatori che provano a ripercorrere le sue orme, le sue giocate e hanno le sue caratteristiche gli saltano subito all’occhio, proprio come Alisson Santos che da quando è sbarcato sul pianeta Napoli ha messo in mostra un repertorio di altissimo livello.

