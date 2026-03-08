Putin, il discorso è da rifare ma il video finisce online

(Adnkronos) – “Fatemelo rifare…”. Vladimir Putin ha la gola secca e il videomessaggio per l’8 marzo, con gli auguri a tutte le donne, viene male.

Il presidente russo si ferma durante la registrazione e chiede un nuovo ciak mentre si schiarisce la voce e tossisce: “Parlo troppo…”. La versione ‘Paperissima’ del messaggio però finisce online il tempo necessario per essere salvata e riproposta sui social, in particolare dall’emittente Nexta.

