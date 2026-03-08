Adnkronos News

Paralimpiadi Milano Cortina, oggi seconda giornata: gli italiani in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le emozioni del giorno uno di gare, con le prime medaglie di Chiara Mazzel (argento nella discesa libera impaired) e Giacomo Bertagnolli (bronzo nella discesa libera impaired), gli azzurri vanno a caccia di nuovi successi. Ecco gli orari di oggi, gli italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.
 

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, domenica 8 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina:  

9:35 Curling, round robin squadre miste Italia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia 

10:00 Biathlon, individuale 12,5 km femminile sitting 

10:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile sitting (Marco Pisani) 

11:00 Snowboard, SBX maschile SB-UL (preliminari) (Paolo Priolo) 

11:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (preliminari) 

11:33 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale) 

11:38 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale) (Emanuel Perathoner) 

11:43 Snowboard, SBX maschile SB-UL (quarti di finale) (Jacopo Luchini, Riccardo Cardani) 

12:10 Biathlon, individuale 12,5 km femminile standing 

12:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (semifinali) 

12:20 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (semifinali) 

12:25 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (semifinali) 

12:15 Snowboard, SBX maschile SB-UL (semifinali) 

12:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile standing (Cristian Toninelli) 

12:30 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (small final) 

12:32 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (big final) 

12:41 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (small final) 

12:44 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (big final) 

12:47 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (small final) 

12:49 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (big final) 

12:55 Snowboard, SBX maschile SB-UL (small final) 

12:58 Snowboard, SBX maschile SB-UL (big final) 

13:15 Biathlon, individuale 12,5 km femminile VI 

14:00 Biathlon, individuale 12,5 km maschile VI 

14:35 Curling, round robin doppio misto: Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-Italia 

18:35 Curling, round robin squadre miste: Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-Italia 

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026? Le gare di oggi saranno visibili su Rai 2 (fasce orarie 8.30-10.30, 12-13) e su Rai Sport (fasce orarie 10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21). Le competizioni saranno visibili anche in streaming su RaiPlay. 

