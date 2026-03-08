NewsCalcioNapoli

Paolo Caiazzo a teatro mentre gioca il Napoli: «Scoprii il gol di Raspadori dal pubblico»

Paolo Caiazzo è in scena al Teatro Cilea di Napoli con lo spettacolo “I Promessi Suoceri”, una commedia che fa ridere dall’inizio alla fine e che contiene molte battute sul Napoli. L’attore racconta che spesso non riesce a vedere le partite perché è sul palco: ha visto il gol di Alisson prima dello spettacolo, mentre quello di Elmas gli è stato riferito durante l’intervallo. In un’occasione, mentre recitava all’Acacia, fermò lo spettacolo quando il pubblico reagì al gol di Raspadori contro la Juventus, creando un momento di grande entusiasmo condiviso con gli spettatori. Nei suoi lavori il protagonista è quasi sempre tifoso del Napoli, e anche in questa commedia c’è un riferimento alla rivalità con la Juventus. Caiazzo sottolinea la forte passione che unisce teatro e calcio e si dice soddisfatto del successo dello spettacolo, che ha già portato circa 40.000 spettatori nei teatri italiani, confermando l’energia unica degli eventi dal vivo.

