Pandev su Mazzarri: “Mi chiamava più volte al giorno per convincermi”

By Vincenzo Buono
Goran Pandev, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

Come mai lasciò i nerazzurri?

“Gasperini mi disse che non ero adatto al suo gioco, così andai a Napoli da Mazzarri. Mi chiamava più volte al giorno per convincermi. Lì ho vinto due delle mie 5 Coppe Italia, il mio trofeo preferito. Mi sono divertito un sacco”.

Rimpianti ne ha?

“Aver scelto il Galatasaray. Per il resto, rifarei ogni cosa. Sono partito da un paese piccolo e ho vinto tutto. Cos’altro potevo chiedere…”.

