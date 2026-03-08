Napoli, dopo 202 giorni, De Bruyne e Lukaku di nuovo insieme

Il Napoli ha ritrovato la sua coppia d’élite dopo duecentodue giorni di assenza, e così Lukaku e De Bruyne sono di nuovo insieme. Il Corriere dello Sport scrive: “Lukaku e De Bruyne ufficialmente compagni di squadra in un campionato anche per gli almanacchi. Con il Napoli. Prima di venerdì, soltanto amichevoli estive a Castel di Sangro: prima assoluta contro il Brest, nel secondo tempo, il 3 agosto 2025; poi, titolari contro il Girona e l’Olympiacos, la partita sipario, quella dell’infortunio di Romelu. Era il 14 agosto, dicevamo: a distanza di 202 giorni, al minuto 84 della sfida con il Torino, Conte li ha uniti anche in azzurro. KDB, al rientro a 134 giorni dall’infortunio, era già in campo dal 79’, mentre Big Rom è arrivato 5 minuti dopo. L’84° parallelo. L’inizio di un’era: risorse nuove che, fino alla fine della stagione, il tecnico potrà combinare ancora trovando nuove e importanti soluzioni per chiudere al più presto il discorso Champions”.

Factory della Comunicazione