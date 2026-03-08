Napoli, capitan Di Lorenzo potrebbe rientrare prima del previsto, la situazione

Gli infortunati di questa stagione del Napoli sono stati tanti, ma pian piano, e qualcuno con tempi più brevi del previsto, stanno rientrando, come potrebbe accadere al capitano Di Lorenzo. Il Corriere dello Sport scrive: “Per quel che riguarda gli altri infortunati, e dunque Di Lorenzo, Neres e Rrahmani, stando alle dichiarazioni di Conte il più vicino al rientro è il capitano: salterà Lecce e la trasferta di Cagliari, l’ultima prima della sosta, e durante la pausa accelererà il programma per provare a rientrare in tempo il 6 aprile nello scontro diretto con il Milan al Maradona”.

