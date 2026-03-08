Adnkronos News

Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: “Sicuro di non averla toccata?”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter
oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha ‘movimentato’ la partita . Intorno all’ora di gioco, sull’1-0 per la squadra di Allegri, i nerazzurri hanno protestato per un possibile rigore dopo un tocco dubbio di Saelemaekers in area di rigore rossonera. Il motivo? Il belga ha addomesticato un cross di Barella con il petto, ma alcuni giocatori dell’Inter hanno protestato all’indirizzo dell’arbitro vedendo un tocco di braccio nell’azione. 

Factory della Comunicazione

Anche Chivu, tecnico dell’Inter, si è rivolto al centrocampista con un sorriso ironico: “Sicuro di non averla toccata con il braccio?”. Per la cronaca, c’è stato un silent check e l’arbitro Doveri ha lasciato correre.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

Adnkronos News

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter:…

Adnkronos News

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non…

Adnkronos News

Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.