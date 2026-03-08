Adnkronos News

Milan-Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Non c’è pace per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai bersaglio continuo di fischi da parte delle tifoserie avversarie ed è quanto sta accadendo anche oggi, domenica 8 marzo, durante il derby di Milano tra Inter e Milan. Ma qual è il motivo? All’origine della contestazione c’è un episodio avvenuto durante la sfida tra Inter e Juventus. In uno scontro di gioco con il difensore bianconero Pierre Kalulu, l’arbitro aveva estratto il secondo cartellino giallo per il difensore francese, costretto ad abbandonare il campo. 

Secondo molti, Bastoni avrebbe in quell’occasione accentuato il contatto per far espellere l’avversario, ma non solo. A far discutere era stata anche la reazione scomposta del difensore nerazzurro, con esultanza subito dopo l’espulsione di Kalulu. Un gesto che molti tifosi avversari hanno considerato provocatorio e soprattutto antisportivo. 

Da quel momento, diversi stadi italiani hanno accolto Bastoni con una pioggia di fischi. 

