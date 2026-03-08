Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) –

Milan-Inter

di

oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po’ di polemiche. Il motivo? Un gol nerazzurro in pieno recupero, non convalidato, e un rigore chiesto dall’Inter per un tocco di mano in area di Samuele Ricci. Al 93′, il corner di Dimarco pesca Carlos Augusto in area e l’esterno brasiliano trova la deviazione del pari, ma è tutto fermo. Il gioco non era ripreso perché l’arbitro Doveri non aveva fischiato prima del calcio d’angolo.

Factory della Comunicazione

Il direttore di gara ha spiegato così la situazione ai giocatori in campo e il gioco è successivamente ripreso. Poco dopo, Dumfries ha colpito di testa nell’area del Milan e il pallone è finito sulla mano di Ricci, che poi ha liberato. I giocatori dell’Inter hanno chiesto subito il penalty ma l’arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto.

Il triplice fischio ha quindi certificato la vittoria del Milan. Un successo che porta la squadra di Allegri a -7 dagli uomini di Chivu, riaprendo di fatto il campionato.

—

sport

[email protected] (Web Info)