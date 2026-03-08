Manna notò Santos in Napoli/Lisbona e da allora lo ha seguito passo passo

ARIA DI KVARA. Manna lo notò in quella partita: entrò al 67’ e catturò l’attenzione del d s. Era il 1° ottobre 2025: da quel momento, antenne dritte. Analisi, video e idee che diventano occasione con l’arrivo del mercato e la rivoluzione inattesa: via Lang, serve un uomo in grado di giocare a sinistra, meglio se a piede invertito, e soprattutto di aumentare l’impatto offensivo. Detto, fatto: in quattro partite di campionato più una di Coppa Italia, Ali ha già segnato più di Noa. Due gol contro uno, a dispetto di un xG complessivo di 0,46: una rete e mezza in più rispetto alle attese. Sarà un caso, saranno congiunzioni a strali favorevoli, ma la questione sta diventando molto seria: Alisson ha strappato fiducia e considerazione, tanto da autorizzare anche i primi parallelismi con Neres, brasiliano come lui. Stati diversi: paulista David, bahiano il collega. Ma stessa matrice sudamericana. Niente male davvero. Magari sarà anche la sensazione che prova quando torna a casa: ha preso in affitto l’appartamento di Posillipo che fu di Kvaratskhelia e come lui gioca a sinistra. Mettiamola così: respirare la stessa aria di Kvara gli fa bene. Fonte: CdS

