Lukaku-De Bruyne: due obiettivi da raggiungere per loro, uno riguarda il campionato

Il Napoli ha ritrovato due dei suoi giocatori più importanti, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma per loro l’obiettivo non sarà solo la qualificazione alla prossima Champions. Il Corriere dello Sport scrive: “Lukaku e De Bruyne, però, fino a maggio condivideranno due obiettivi: non soltanto il traguardo europeo con il Napoli, ma anche quello Mondiale con il Belgio. Il quarto delle rispettive carriere dopo Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022. In nazionale, dicevamo, hanno condiviso 82 partite e costruito 18 gol: 13 gli assist di Kev a Rom e 5 quelli di Rom a Kev. In q ueste 82 gare Lukaku ha segnato 57 gol e firmato 11 assist, mentre De Bruyne ha messo insieme 20 gol e 39 assist. Ragazzi terribili di 32 e 34 anni, 66 in due. La meglio gioventù azzurra”.

