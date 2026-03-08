Senza categoriaCalcioIn Evidenza

Live Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Inter!

Luci a San Siro, 246° derby al sapore di Scudetto:

il Milan per provare a riaprire il campionato, l’Inter per chiuderlo definitivamente e volare verso il tricolore.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, in programma alle 20:45, valido per la 28esima giornata di Serie A:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, C. Augusto, Darmian, Dumfries; Çalhanoğlu, Diouf, Frattesi, Sučić; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

 

