Live Serie A, fischio finale a Marassi Genoa-Roma 2-1!
Domenica amara per la Roma di Gasperini che torna da Genova con 0 punti.
Vittoria importantissima per l’ex De Rossi che si allontana dalla zona rossa della classifica e vola a 30 punti.
La Roma resta aggrappata al 5° posto con 51 punti insieme al Como, 4°, e alla Juventus 6a con 50 punti.
Di seguito il tabellino del match:
GENOA-ROMA 2-1
MARCATORI: 51′ Messias (G), 55′ N’Dicka (R), 80′ Vitinha (G)
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias (65′ Malinovskyi), Ellertsson (79′ Martin); Ekhator (65′ Colombo), Ekuban (75′ Vitinha). All: De Rossi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (84′ Ziolkowski), N’Dicka, Celik (84′ R. Vaz); Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (45′ Cristante), Pellegrini (55′ El Aynaoui); Malen. All: Gasperini
ARBITRO: Colombo
AMMONITI: N’Dicka (R), Masini (G), Malen (R), Cristante (R)
ESPULSI: –