Senza categoriaCalcioIn Evidenza

Live Serie A, fischio finale a Marassi Genoa-Roma 2-1!

By Daniele Garofalo
0

Domenica amara per la Roma di Gasperini che torna da Genova con 0 punti.

Factory della Comunicazione

Vittoria importantissima per l’ex De Rossi che si allontana dalla zona rossa della classifica e vola a 30 punti. 

La Roma resta aggrappata al 5° posto con 51 punti insieme al Como, 4°, e alla Juventus 6a con 50 punti.

Di seguito il tabellino del match:

GENOA-ROMA 2-1

MARCATORI: 51′ Messias (G), 55′ N’Dicka (R), 80′ Vitinha (G)

GENOA (3-5-2):  Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias (65′ Malinovskyi), Ellertsson (79′ Martin); Ekhator (65′ Colombo), Ekuban (75′ Vitinha). All: De Rossi

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (84′ Ziolkowski), N’Dicka, Celik (84′ R. Vaz); Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (45′ Cristante), Pellegrini (55′ El Aynaoui); Malen. All: Gasperini

ARBITROColombo

 

AMMONITI: N’Dicka (R), Masini (G), Malen (R), Cristante (R)

 

ESPULSI: 

Potrebbe piacerti anche
Approfondimento

Approfondimento – L’8 marzo: ridiamogli il valore che merita

News

Le due facce del Napoli di Conte – GOAL.COM

News

Il ritorno di Lorenzo Insigne al Maradona – Il Mattino

News

Buongiorno ritrova fiducia: il giudizio di Bruscolotti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.