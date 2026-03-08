Live: Il Milan vince il Derby, si riapre il campionato

Il Milan di Massimiliano Allegri batte per la seconda volta su due incontri stagionali l’Inter e tiene viva una speranza per il campionato. L’Inter continua ad accusare gli scontri diretti, dove ha vinto solo con la Juventus in questa stagione. A sbloccare il derby della Madonnina è stato Pervis Estupinan, che al 35esimo muove il risultato. L’Inter non ha particolari occasioni per l’intero match, con il Milan che ha fatto di tutto per bloccarlo.

Finisce la striscia di imbattibilità dei nerazzurri, che durava proprio dal derby d’andata. Il Milan adesso si trova a -7 e prova a concedersi una speranza per riaprire il campionato.