Le due facce del Napoli di Conte – GOAL.COM

La stagione attuale presenta diversi rimpianti per il Napoli di Antonio Conte. Da campioni in carica, e dopo una campagna acquisti dispendiosa, le aspettative nei confronti degli azzurri erano altissime. Tuttavia gli azzurri quest’anno sono stati costretti a rimodularsi più volte, complici i diversi infortuni che hanno costretto Antonio Conte a dover far a meno di tantissimi uomini chiave. A questo aspetto, che non è comunque da mettere in secondo piano, se ne aggiunge un altro ulteriormente importante: il Napoli fuori casa ha avuto un rendimento totalmente diverso rispetto a quello in casa. Come riportato dall’edizione odierna di goal.com, il Napoli del Maradona e il Napoli in trasferta sono due squadre completamente diverse.

Il ‘Maradona’ si è confermato un fortino inespugnabile per quanto riguarda il campionato: azzurri senza macchia davanti al loro pubblico, a differenza di quanto è accaduto lontano dallo stadio amico.

Il vero problema in termini di punti persi sta proprio nel rendimento dai due volti e dai tanti passi a vuoto maturati in trasferta.

NAPOLI LETALE IN CASA