Le due facce del Napoli di Conte – GOAL.COM
La stagione attuale presenta diversi rimpianti per il Napoli di Antonio Conte. Da campioni in carica, e dopo una campagna acquisti dispendiosa, le aspettative nei confronti degli azzurri erano altissime. Tuttavia gli azzurri quest’anno sono stati costretti a rimodularsi più volte, complici i diversi infortuni che hanno costretto Antonio Conte a dover far a meno di tantissimi uomini chiave. A questo aspetto, che non è comunque da mettere in secondo piano, se ne aggiunge un altro ulteriormente importante: il Napoli fuori casa ha avuto un rendimento totalmente diverso rispetto a quello in casa. Come riportato dall’edizione odierna di goal.com, il Napoli del Maradona e il Napoli in trasferta sono due squadre completamente diverse.
Il ‘Maradona’ si è confermato un fortino inespugnabile per quanto riguarda il campionato: azzurri senza macchia davanti al loro pubblico, a differenza di quanto è accaduto lontano dallo stadio amico.
Il vero problema in termini di punti persi sta proprio nel rendimento dai due volti e dai tanti passi a vuoto maturati in trasferta.
NAPOLI LETALE IN CASA
I numeri ci dicono che il Napoli è decisamente a proprio agio quando si tratta di giocare al ‘Maradona’, dove – a parte il Chelsea in Champions League – nessuna squadra è riuscita a passare.
Nelle tredici uscite casalinghe di campionato, i campioni d’Italia in carica non hanno mai perso: il bilancio parla di nove vittorie e quattro pareggi.
Un rendimento secondo solo all’Inter, che però al ‘Meazza’ ha disputato una gara in più: sono trentaquattro i punti dei nerazzurri, tre in più rispetto a un Napoli che può tentare l’aggancio.
IL NAPOLI IN TRASFERTA
Considerazioni del tutto agli antipodi per quanto riguarda il rendimento lontano dalle mura amiche: le sei sconfitte in campionato sono arrivate tutte in trasferta.
Su quarantacinque punti disponibili, il Napoli ne ha racimolato soltanto venticinque: questo dato rende i partenopei la terza forza sotto questo aspetto, a -8 dall’Inter che però ha giocato due partite in meno lontano da San Siro.
Al netto dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Conte, dunque, finora abbiamo ammirato un Napoli dalle due facce: letale al ‘Maradona’ e fragile fuori, col risultato di tanti punti persi che avrebbero fatto comodo per la lotta al titolo e che avrebbe reso questa stagione sicuramente diversa.