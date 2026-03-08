Adnkronos News

Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
“La scuola è stata colpita da Teheran”. Donald Trump ha accusato l’Iran per la strage nella scuola femminile di Minab, in Iran: 160 bambine e 14 insegnanti hanno perso la vita nella prima giornata dell’attacco portato da Stati Uniti e Israele, lo scorso 28 febbraio. La scuola è stata colpita da un missile che, secondo il presidente degli Stati Uniti, è stato lanciato dai pasdaran iraniani. Un video, però, pare smentire la versione di Trump e accredita l’ipotesi di un’azione americana. 

Factory della Comunicazione

Il filmato, diffuso dall’agenzia semiufficiale iraniana Mehr News, è il primo documento a mostrare missili che colpiscono l’area. Nella clip, secondo la Cnn realizzata da un vicino cantiere, si vede un missile che è compatibile con l’immagine di un Tomahawk, munizione in dotazione delle navi della US Navy: il missile può essere lanciato anche da sottomarini. I Tomahawk non sono utilizzati da Israele. Il video mostra una colonna di fumo che si alza dall’area dove si trova la scuola elementare Shajareh Tayyiba: decine di persone fuggono mentre è in corso l’attacco. 

 

La Cnn fa riferimento al parere di esperti in materia: la sagoma del missile è compatibile con quella di un Tomahawk e l’utilizzo dell’arma, nella circostanza, rientra nella strategia delle forze armate americane. Il Tomahawk viene generalmente impiegato nelle fasi iniziali di un’operazione, quando è necessario indebolire le difese aeree nemiche per conquistare il controllo dei cieli. La strage nella scuola è avvenuta nel primo giorno dell’offensiva. Secondo l’analisi della Cnn, il missile avrebbe colpito un edificio immediatamente adiacente ad una struttura medica controllata dai pasdaran. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Genoa-Roma 2-1, Gasperini non ci sta: “Il Var non ha visto rigore su Koné?…

Adnkronos News

Milan-Inter, non c’è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il…

Adnkronos News

Germania, elezioni in Baden-Wuerttemberg: Verdi avanti alla Cdu, le proiezioni

Adnkronos News

Iran, Meloni: “Italia non è in guerra ma rischia conseguenze. Opposizione non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.