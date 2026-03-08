Il ritorno di Lorenzo Insigne al Maradona – Il Mattino

Lorenzo Insigne ritorno al passato. Dopo il ritorno a Pescara, Lorenzo Insigne torna al Maradona.

Factory della Comunicazione

Come riporta Il Mattino, l’ex attaccante partenopeo tornerà al Maradona per una giusta causa, la partita di beneficenza con il Napoli Legends.

«26 maggio 2026, ore 20.30, Lorenzo Insigne torna a casa per una giusta causa e per riabbracciare tutti i tifosi che porta ogni giorno nel cuore e sulla pelle».

Con queste parole in una storia Instagram le Napoli Legends hanno annunciato che alla partita di beneficenza che si terrà al Maradona a fine maggio ci sarà anche Lorenzo Insigne, attualmente tesserato dal Pescara.

La squadra composta da giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, sfiderà le Legends Resto del Mondo, anche se la vera partita si giocherà dentro le mura del carcere minorile di Nisida, dove, si legge nel comunicato, «ci sono ragazzi che hanno sbagliato, che non hanno mai avuto qualcuno che credesse in loro. Noi crediamo che anche dietro quelle mura possano nascere sogni, talenti, seconde possibilità. Per loro vogliamo far rinascere a Nisida il teatro Eduardo De Filippo, per offrire l’opportunità di un palco al posto di una strada sbagliata. Una luce accesa al posto del buio».