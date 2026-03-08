Adnkronos News

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l’Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d’eccezione, Federica Brignone e Dominik Paris, prima della stracittadina di oggi, domenica 8 febbraio. Il Diavolo ha reso omaggio ai due campioni, grandi protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Brignone con due ori da favola, in gigante e in SuperG, dopo un incredibile recupero dall’infortunio al ginocchio. E Paris, bronzo in discesa libera, riuscito ad agguantare la prima medaglia olimpica a 36 anni, dopo una carriera pazzesca.  

Factory della Comunicazione

I due hanno ricevuto in regalo una maglia rossonera speciale (la numero 6 dello storico capitano Franco Baresi per Brignone, la 13 di Alessandro Nesta per Paris) e sono stati accolti da un caloroso boato del pubblico presente allo stadio. 

milano-cortina-2026/protagonisti

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

Adnkronos News

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non…

Adnkronos News

Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers:…

Adnkronos News

Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.