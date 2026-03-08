Gol, numeri e futuro: Elmas conferma il suo valore

Il primo gol stagionale di Elmas è arrivato contro il Torino, con un tiro preciso che ha battuto il portiere Paleari e ha deciso la partita.

Quella rete rappresenta il 20º gol con la maglia del Napoli, segnato nella 225ª presenza con il club. Secondo Il Mattino, le statistiche mostrano quanto sia importante il suo contributo alla squadra: ha uno degli xG più alti del Napoli (2.28), con 94% di precisione nei passaggi nella propria metà campoe 89% nella metà campo avversaria. Inoltre subisce pochissimi dribbling e recupera molti palloni nella sua zona.

Dopo essere stato ceduto per 25 milioni di euro, Elmas è tornato al Napoli la scorsa estate per poco più di 15 milioni, dopo una buona esperienza al Torino. Il riscatto definitivo sarà automatico a fine stagione e il club sembra intenzionato a puntare ancora su di lui. Nonostante l’esperienza accumulata, è ancora giovane (classe 1999) e rappresenta una risorsa importante per il futuro della squadra. Anche la sua famiglia è legata al calcio: il fratello Bilal è diventato recentemente un giocatore della Puteolana 1902.