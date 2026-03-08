Gilmour torna a brillare, Conte apprezza la “sua regia”

Senza Lobotka, sarà Billy Gilmour, ritornato in campo dopo un infortunio, al centro della cabina di regia, e contro il Torino, è stato perfetto. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Venerdì sera è tornato a brillare, invece, Gilmour. Contro il Torino ha disputato una partita intera, senza sbavature in cabina di regia. Conte ha definito la sua prestazione “magistrale” e in effetti ha mostrato tutto il suo repertorio fatto di recupero palla e verticalizzazioni immediata. Una visione di gioco non comune”.

