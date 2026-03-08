Adnkronos News

Genoa-Roma 2-1, Gasperini non ci sta: “Il Var non ha visto rigore su Koné? Cambiasse mestiere”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Gian Piero Gasperini è amareggiato dopo la sconfitta della Roma per 2-1 contro il Genoa a Marassi, oggi domenica 8 marzo. Nel post partita, il tecnico giallorosso ha commentato in particolare un episodio, un possibile fallo di mano di Malinovskyi su tiro di Koné, in area rossoblù: “Eravamo 1-1 – le parole dell’allenatore – e non so perché non è intervenuto il Var. Si capisce molto bene”.
 

Factory della Comunicazione

 

Gasperini ha poi aggiunto, sempre sull’episodio: “Il Var non lo ha ritenuto da rigore, così come il fallo laterale. Non ci si attacca a quello ma è tutto molto chiaro. Magari era già fuori? Può darsi, non ci si attacca a questo. Diverso è l’episodio del rigore che chiaramente ognuno può interpretarlo come vuole ma le immagini sono chiarissime. Se il Varista non lo ha visto cambiasse mestiere”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

Adnkronos News

Milan-Inter, non c’è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il…

Adnkronos News

Germania, elezioni in Baden-Wuerttemberg: Verdi avanti alla Cdu, le proiezioni

Adnkronos News

Iran, Meloni: “Italia non è in guerra ma rischia conseguenze. Opposizione non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.