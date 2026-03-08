Adnkronos News

Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente. L’uomo, un agricoltore di Samassi, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale 56. All’uscita di Serrenti il mezzo è uscito fuori di strada e, dopo aver attraversato la vegetazione, ha finito la sua corsa in un canale. Quando sono intervenuti i soccorritori per il quarantenne non c’era più niente da fare. I vigili del fuoco sono occupati del difficoltoso recupero del mezzo mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Napoli-Sassuolo Primavera, giocatore aggredisce arbitro. Cos’è successo

Adnkronos News

Lecce-Cremonese 2-1: colpo salvezza dei giallorossi, caos e proteste nel finale.…

Adnkronos News

Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco

Adnkronos News

Petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in fiamme dopo i raid

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.