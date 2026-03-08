NewsCalcioNapoli

Elmas: «Sono contento per i tre punti, ma il gol mi mancava»

By Sara Mazzone
Dopo la vittoria 2‑1 del Napoli contro il Torino, Elmas ha parlato ai microfoni di Radio CRC, raccontando le sue sensazioni sul ritorno al gol e sulla prestazione della squadra. Come riportato da CRC News, il centrocampista macedone ha ammesso quanto fosse importante segnare: «Si, mi mancava tantissimo il gol e mi dispiaceva che non facevo gol. Era un momento difficile per me, finalmente l’ho ritrovato dopo tantissime partite. Sono contento per il gol, ma più importante era vincere e portare i tre punti a casa».

Elmas ha anche parlato del supporto dell’allenatore e della fiducia ricevuta: «Mi ha sempre dato fiducia e ha sempre creduto in me. Ho cercato di dare sempre il massimo e mettermi a disposizione del mister».

Sul ruolo di mediano, il centrocampista ha spiegato l’importanza della fase difensiva: «Quando giochi da mediano devi anche saper difendere e non solo cercare il gol e andare in fase offensiva».

Elmas ha inoltre elogiato i compagni tornati in campo: «E’ un giocatore importante… sono contento che è tornato in campo come lo sono per Anguissa e De Bruyne». Sull’attaccante brasiliano Alisson ha aggiunto: «E’ un giocatore forte, di strappo e anche intelligente. Spero che continua a fare così bene… deve cercare di mantenere il livello come tutti noi».

Con queste parole, Elmas conferma serenità e determinazione, ribadendo il suo ruolo chiave nel centrocampo del Napoli e la volontà di dare il massimo per la squadra nella fase decisiva della stagione.

