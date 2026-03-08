NewsCalcioNapoli

Elmas, il jolly di Conte: il centrocampista che sa fare tutto

By Sara Mazzone
Uno degli aspetti che rende Elmas così importante è la sua grande duttilità tattica. Sempre secondo Il Mattino, nel corso della stagione ha ricoperto almeno cinque o sei ruoli diversi.

Ha giocato come centrale di centrocampo per aiutare Lobotka, come mediano, mezzala, ma anche come esterno offensivo sia a destra che a sinistra. In alcune occasioni è stato utilizzato anche più avanti per supportare l’attaccante Hojlund.

Con l’arrivo di Conte ha migliorato anche la fase difensiva, imparando a recuperare palloni, fermare le azioni degli avversari e coprire meglio la propria zona di campo. Lo stesso allenatore ha spiegato che Elmas è un giocatore molto appassionato e intelligente dal punto di vista calcistico, sempre pronto a recepire e mettere in pratica le indicazioni tattiche.

