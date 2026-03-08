NewsCalcioNapoli

De Canio: ”Ecco dove deve migliorare Gilmour”

Le parole

By Lorenzo Capobianco
0

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l’ex tecnico del Napoli Gigi De Canio ha parlato dell’inedita coppia di centrocampo Elmas-Gilmour, schierata da Antonio Conte in Napoli-Torino:

“Elmas è un giocatore certamente utile, ma il peso specifico di Anguisa e di Lobotka è diverso. Gilmour ha fatto una buona partita, ma io lo trovo che sia un po’ lento nella giocata e soprattutto lento di pensiero. Da centrocampista centrale non mi piace molto il posizionamento che ha in campo, nel modo di ricevere la palla e quindi di orientare il passaggio. Quindi mi ricorda il primo Jorginho. Quando poi vedevamo la partita insieme mi arrabbiavo moltissimo perché poi, utilizzando quella postura, lui gioca molto più spesso palloni indietro o laterali che insomma fanno perdere tempo e soprattutto gli attaccanti perdono quel vantaggio che poi riescono con i loro movimenti ad acquisire nei confronti dei difensori. Certamente è un ragazzo positivo, ha un buon rendimento, un buon dinamismo. Io penso che possa migliorare senz’altro nella qualità, purtroppo sappiamo bene l’importanza dei centrocampisti nello sviluppo della qualità del gioco offensivo”.

