Dalla strada al Maradona: la storia di Alisson

Alisson Santos è uno che viene dal basso, ha iniziato a giocare a pallone in strada, con suo nonno che è stato fin da subito il suo grande mentore e maestro. Il rapporto con la famiglia è il sale della sua esistenza. E d’altra parte la signora Aldia è già la mamma più orgogliosa del mondo. In meno di un mese ha già ricevuto in dono dal figlioletto due trofei di migliore in campo della Lega serie A, due trofei che ha prontamente postato sui social con la fierezza di una bambina. Lei e Alisson sono una cosa sola. Praticamente lei è la sua ombra, ma senza essere mai invadente. Dopo la vittoria sul Torino si è messa in posa con un sorriso smagliante nella pancia del Maradona per una foto con De Bruyne e poi dritti a casa per festeggiare con una cena a base di gamberoni alla brace. Il brasiliano ha scelto di vivere sulla collina di Posillipo dove abita nell’appartamento che fu di Kvara: destino? Chissà. Di sicuro c’è stato una sorta di passaggio di testimone tra due calciatori che occupano la stessa posizione in campo e che per caratteristiche hanno tutto per infiammare il pubblico napoletano. Intanto ha già segnato due gol, entrambi al Maradona ed entrambi nella stessa porta: quella davanti alla curva B.

Fonte: Il Mattino