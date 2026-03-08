Adnkronos News

Da noi… a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda oggi, domenica 8 marzo, dalle 17.20 su Rai 1. 

Factory della Comunicazione

 

Ospiti di questa nuova puntata saranno: Marcella Bella, una delle voci femminili più riconoscibili della musica italiana, con una carriera che dura da oltre cinquant’anni, segnata da grandissimi successi tra cui l’intramontabile “Montagne verdi”; Fabrizio Biggio, in onda tutti i giorni con Fiorello a “La Pennicanza” su Rai Radio2, e dal 10 marzo protagonista con Lino Guanciale, in prima serata su Rai 1, della nuova serie “Le libere donne”, sullo psichiatra Mario Tobino; Francesco Cicchella e Angelo Pintus, due tra i comici più amati e apprezzati dal pubblico, che hanno spesso collaborato in eventi e spettacoli, tra imitazioni e parodie esilaranti, attualmente entrambi in tour: Cicchella con lo spettacolo “Tante belle cose” e Pintus con “Nabana”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Paralimpiadi Milano Cortina, oggi seconda giornata: gli italiani in gara e dove…

Adnkronos News

Gabriel Garko a Verissimo, il racconto del matrimonio con Giorgio

Adnkronos News

Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma

Adnkronos News

Amici, oggi domenica 8 marzo: Emma e Rkomi ospiti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.