Chiariello: ”Il Napoli deve guardarsi soprattutto dietro”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo consueto editoriale:

“La giornata volge al positivo. Aspettiamo l’ultimo capitolo, il derby di San Siro, per poter trarre delle conclusioni. E’ chiaro che questa sera, contrariamente al fatto che l’Inter ha soppiantato nei cuori dei tifosi partenopei l’antipatia che ha sempre manifestato per la Juventus, perché la vera rivale del Napoli degli ultimi cinque anni è l’Inter, anche se l’antipatia sportiva verso la Juve non finirà mai, è una cosa atafica. Il Napoli, come dicevamo sempre, deve avere una visione un po’ strabica: guardare avanti e guardare indietro, perché la corsa Champions è complessa. Ormai l’irruzione del Como in quella zona è certificata. La vittoria col Missile – scusate la parola, perché di questi tempi parlare di missili è proprio fuori luogo – di Dacuna a Cagliari ha fatto sì che il Como agganciasse la Roma.”