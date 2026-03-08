CdS – De Bruyne-Lukaku, correva l’anno 2013, il passato che ritorna

De Bruyne e Lukaku, accomunati da un destino funesto questa stagione, sono di nuovo in campo, e il passato parla chiaro. Il Corriere dello Sport scrive: “Correvano l’anno 2013 e la stagione 2013-2014 e Rom e Kev, all’epoca grandi talenti di 20 e 22 anni e già compagni nel Belgio, si ritrovarono in Blues per un’estate con Mou. A Londra condividevano anche la casa, come ha raccontato De Bruyne, ma il tempo di collezionare un solo minuto fianco a fianco si esaurì presto: una speranza durata appena quattro giornate di Premier dal 18 agosto, ma quando uno entrava in campo, l’altro usciva o restava in panchina. Poi, il 2 settembre, Romelu fu ceduto all’Everton. Anche a Napoli, anni dopo, il d e stino ha provato a rimandare ancora e ancora il loro appuntamento, considerando che Lukaku si è infortunato gravemente alla coscia sinistra il 14 agosto 2025 e Kevin alla coscia destra il successivo 25 ottobre: entram b i tirando, uno in amichevole e l’altro contro l’Inter in campionato. E così, dopo le passerelle estive a Castel di Sangro, sono arrivati il 6 marzo 2026 e Napoli-Torino: un giorno e una partita indimenticabili per i totem del calcio belga. Due campioni, due amici, due pezzi di storia del calcio moderno”.

