Buongiorno ritrova fiducia: il giudizio di Bruscolotti

Dopo un periodo meno brillante, Alessandro Buongiorno ha fatto vedere il suo valore nel match vinto 2‑1 contro il Torino con il Napoli. L’ex capitano azzurro, Beppe Bruscolotti ha commentato la prestazione del difensore in un’intervista ai microfoni di Canale 21, mostrando apprezzamento per il ritorno al livello di gioco che ci si aspetta da lui.

Factory della Comunicazione

Bruscolotti ha dichiarato: «Fa piacere, forse era stato molto impegnato con gli studi», riferendosi al periodo in cui Buongiorno non aveva reso al meglio. L’ex leggenda del Napoli ha voluto sottolineare quanto sia positivo vedere il giocatore ritrovare fiducia e continuità in campo.

Tuttavia, Bruscolotti ha anche osservato che la squadra deve mantenere alta l’attenzione in difesa: pur avendo gestito bene la partita contro il Torino, alcune disattenzioni potrebbero essere pericolose. Il messaggio è chiaro: la qualità di Buongiorno è importante, ma anche la concentrazione collettiva rimane fondamentale per il successo del Napoli.