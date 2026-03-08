CalcioNapoliNews

Bentornati ai big, ma è Alisson Santos l’uomo nuovo!

By Gabriella Calabrese
Il Napoli si sta godendo i tanto attesi “rientri”, anche se sa benissimo che il percorso per vedere i suoi big al 100% è ancora lungo, ma al momento si sta godendo soprattutto Alisson Santos. Velocità, dribbling e sorrisi…il tutto a condire i gol. Scrive il CdS: “Speedy Alisson ci ha messo sette minuti per segnare un gol al Torino, il secondo su due partite in casa come accadde a Callejon e Milik e il secondo in quattro giornate di campionato con il Napoli. Tre da titolare: è lui, il vero volto nuovo della squadra. L’acquisto insospettabile, il colpo di gennaio sul quale il ds Manna ha scommesso con il paracadute del diritto di riscatto: prestito da poco più di 3 milioni e opzione da 17 circa. Una fiche, un salto che qualcuno aveva interpretato come avventato, nel buio, e che invece finora ha prodotto punti e ottime sensazioni. Per il presente e il futuro: di questo passo, l’acquisto è scontato. Ali, nel frattempo, gioca. Corre tanto e forte: un velocista di gambe e di pensiero, a tratti micidiale negli uno contro uno che Conte gli chiede di provare sempre con la sfrontatezza che ha dimostrato contro il Torino e la Roma. Due prestazioni da incorniciare, quella con il Toro addirittura da migliore in campo. E comunque risolutivo: gol del 2-2 con i giallorossi e venerdì, invece, quello dell’1-0. Il primo dodici minuti dopo il suo ingresso in campo, saltando in corsa su un treno in bilico sulle rotaie, e il secondo dopo sette. Giocando la terza partita consecutiva da titolare dopo quelle con Atalanta e Verona. Una grande novità per lui, verrebbe da dire, considerando che con lo Sporting non era mai partito dal primo minuto in campionato”

