Amici, oggi domenica 8 marzo: Emma e Rkomi ospiti

Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show ‘Amici’.
 

Due i super ospiti musicali di questa puntata: la cantautrice vincitrice di Amici 9, Emma e il rapper Rkomi, che cantano in anteprima ‘Vacci Piano’. 

Per quanto riguardo la classe di Amici, sono 6 i ragazzi che indossano già la maglia oro: Emiliano, Alex e Nicola (ballerini); Michele, Angie e Gard (cantanti). Restano 12 i talenti in cerca di un posto al serale: Caterina, Elena, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina (cantanti). Alessio, Antonio, Giulia, Kiara e Simone (ballerini).  

Chi di loro riuscirà ad accedere alla fase serale della gara?  

Arriva sul palco anche Fabio De Luigi, attore e regista di ‘Un Bel Giorno’, suo nuovo film uscito giovedì 5 marzo nelle sale con 01Distribution. 

