Alisson Santos: tra Napoli, Kvara e il Brasile

A Napoli, sembra essere nata una nuova stella. Non è la prima volta che succede: nell’anno dello scudetto con Spalletti, fu proprio Kvaratskhelia a sorprendere tutti. Il georgiano, arrivato quasi da sconosciuto, incantò i tifosi con dribbling, fantasia e giocate imprevedibili. Oggi Alisson ricorda per certi versi quel percorso. Non a caso, anche i suoi primi gol al Maradona sono arrivati proprio lì: due reti nella stessa porta e nello stesso angolo dello stadio, decisive prima per recuperare contro la Roma e poi per battere il Torino. Tra i suoi obiettivi c’è anche la nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti segue con attenzione ciò che accade a Napoli e sembra incuriosito dall’ascesa del giovane esterno. Con Rodrygo fermo per infortunio, potrebbe aprirsi uno spiraglio.

