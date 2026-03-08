NewsCalcioNapoli

Alisson incanta Napoli: dribbling, sorriso e la fiducia immediata di Conte

By Vincenzo Buono
0

Il brasiliano ha già convinto Conte verrà riscattato per 15,5 milioni di euro
Quando Alisson Santos salta gli avversari sembra davvero che stia ballando la samba. Si muove sinuoso, leggero e felice. Lo ha detto lui stesso dopo il gol segnato contro il Torino: è un brasiliano. E nelle sue origini carioca sono già riassunte le sue caratteristiche dentro e fuori dal campo. Perché sorride e trasmette positività. Al di là dei gol, al di là delle giocate, al di là del suo impatto con la maglia del Napoli, è un ragazzo che sa stare benissimo in un gruppo di giocatori fatti e formati. Ha impiegato un nanosecondo a entrare nello spogliatoio dei campioni d’Italia e conquistare la fiducia di un allenatore come Antonio Conte. E non stiamo parlando della cosa più facile del mondo.

Fonte: Il Mattino

