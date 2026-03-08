Alisson incanta Napoli: dribbling, sorriso e la fiducia immediata di Conte

Il brasiliano ha già convinto Conte verrà riscattato per 15,5 milioni di euro

Quando Alisson Santos salta gli avversari sembra davvero che stia ballando la samba. Si muove sinuoso, leggero e felice. Lo ha detto lui stesso dopo il gol segnato contro il Torino: è un brasiliano. E nelle sue origini carioca sono già riassunte le sue caratteristiche dentro e fuori dal campo. Perché sorride e trasmette positività. Al di là dei gol, al di là delle giocate, al di là del suo impatto con la maglia del Napoli, è un ragazzo che sa stare benissimo in un gruppo di giocatori fatti e formati. Ha impiegato un nanosecondo a entrare nello spogliatoio dei campioni d’Italia e conquistare la fiducia di un allenatore come Antonio Conte. E non stiamo parlando della cosa più facile del mondo.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino