Serie A, Lecce-Cremonese 2-1 (2-0): Stulic porta i 3 punti

Lecce e Cremonese arrivavano al Via del Mare con lo stesso obiettivo: uscire dalla zona più pericolosa della classifica. Entrambe ferme a 24 punti e reduci da due sconfitte consecutive, le due squadre si giocavano una sfida pesantissima per la corsa salvezza. Alla fine a sorridere è il Lecce di Di Francesco, che grazie al 2-1 conquistato davanti al proprio pubblico trova tre punti fondamentali e lascia la Cremonese di Davide Nicola ancora senza successi dal 7 dicembre.
I salentini partono subito con grande intensità. Nonostante la prima occasione sia per gli ospiti, con il colpo di testa di Thorsby che termina di poco fuori, è il Lecce a prendere il controllo della gara fin dai primi minuti. I giallorossi tengono il pallone, muovono bene la manovra e trovano il vantaggio al 22’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo, Audero esce male e Pierotti ne approfitta svettando di testa per l’1-0, il suo primo gol stagionale.
Il gol dà ulteriore fiducia alla squadra di casa, che continua a gestire il ritmo mentre la Cremonese fatica a costruire azioni pericolose. Al 36’ arriva anche il raddoppio. Su una conclusione di Nikola Stulic, il pallone viene deviato con il braccio da Matteo Bianchetti: dopo il controllo al VAR l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso Stulic resta freddo e batte Audero, firmando il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.
Nella ripresa Nicola prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Djuric, Zerbin e Payero. La mossa produce subito effetti. Al 47’ proprio Djuric vince il duello aereo con Thiago Gabriel e serve Federico Bonazzoli, che con un tiro al volo accorcia le distanze e riapre la partita.
La Cremonese prova a spingere sull’entusiasmo e lo stesso Djuric tenta anche una spettacolare rovesciata, ma Falcone blocca senza problemi. Con il passare dei minuti il Lecce ritrova equilibrio e prova a chiudere la gara: Cheddira vede il suo tentativo respinto da Maleh, mentre Ramadani costringe Audero a una parata importante.
Nel finale la Cremonese prova l’assalto, ma il Lecce difende con ordine e resiste fino al triplice fischio, anche grazie a un Falcone decisivo negli ultimi minuti. Per i salentini arriva così una vittoria preziosa che rilancia le speranze di salvezza.
A cura di Vincenzo Buono
TABELLINO LECCE-CREMONESE
LECCE-CREMONESE 2-1
Marcatori: 22′ Pierotti, 38′ rig. Stulic, 47′ Bonazzoli
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (89′ Fofana), Ramadani, Ngom; Pierotti (79′ Jean), Stulic (66′ Cheddira), Banda (78′ Gandelman). All. Di Francesco
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri (46′ Zerbin), Vandeputte (46′ Payero), Thorsby (62′ Okereke), Maleh, Pezzella (74′ Sanabria); Bonazzoli, Vardy (46′ Djuric). All. Nicola
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Bianchetti, Siebert, Djuric
Espulsi: Pezzella