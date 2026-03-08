Serie A, Lecce-Cremonese 2-1 (2-0): Stulic porta i 3 punti

Lecce e Cremonese arrivavano al Via del Mare con lo stesso obiettivo: uscire dalla zona più pericolosa della classifica. Entrambe ferme a 24 punti e reduci da due sconfitte consecutive, le due squadre si giocavano una sfida pesantissima per la corsa salvezza. Alla fine a sorridere è il Lecce di Di Francesco, che grazie al 2-1 conquistato davanti al proprio pubblico trova tre punti fondamentali e lascia la Cremonese di Davide Nicola ancora senza successi dal 7 dicembre.

Factory della Comunicazione

I salentini partono subito con grande intensità. Nonostante la prima occasione sia per gli ospiti, con il colpo di testa di Thorsby che termina di poco fuori, è il Lecce a prendere il controllo della gara fin dai primi minuti. I giallorossi tengono il pallone, muovono bene la manovra e trovano il vantaggio al 22’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo, Audero esce male e Pierotti ne approfitta svettando di testa per l’1-0, il suo primo gol stagionale.

Il gol dà ulteriore fiducia alla squadra di casa, che continua a gestire il ritmo mentre la Cremonese fatica a costruire azioni pericolose. Al 36’ arriva anche il raddoppio. Su una conclusione di Nikola Stulic, il pallone viene deviato con il braccio da Matteo Bianchetti: dopo il controllo al VAR l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso Stulic resta freddo e batte Audero, firmando il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa Nicola prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Djuric, Zerbin e Payero. La mossa produce subito effetti. Al 47’ proprio Djuric vince il duello aereo con Thiago Gabriel e serve Federico Bonazzoli, che con un tiro al volo accorcia le distanze e riapre la partita.

La Cremonese prova a spingere sull’entusiasmo e lo stesso Djuric tenta anche una spettacolare rovesciata, ma Falcone blocca senza problemi. Con il passare dei minuti il Lecce ritrova equilibrio e prova a chiudere la gara: Cheddira vede il suo tentativo respinto da Maleh, mentre Ramadani costringe Audero a una parata importante.

Nel finale la Cremonese prova l’assalto, ma il Lecce difende con ordine e resiste fino al triplice fischio, anche grazie a un Falcone decisivo negli ultimi minuti. Per i salentini arriva così una vittoria preziosa che rilancia le speranze di salvezza.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO LECCE-CREMONESE