Viareggio Cup, l'ombra della guerra esclude 4 squadre!

By Daniele Garofalo
I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76ª Viareggio Cup. Come ha riportato l’ufficio stampa, per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, che inizia lunedì 9 marzo.

Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.
Di seguito i gironi aggiornati :
GRUPPO A

Girone 1: Genoa, Mavlon (Nigeria), Vllaznia (Albania), As Police Football (Burkina Faso)

Girone 2: Fiorentina, Vis Pesaro, Viareggio, One Touch (Nigeria)

Girone 3: Sassuolo, Lucchese, Uyss New York (Stati Uniti)

GRUPPO B

Girone 4: Rappresentativa Serie D, Futurepro Soccer (Nigeria), Athletic Palermo, Academy Potey Keahson (Costa d’Avorio)

Girone 5: Spezia, Magic Stars (Nigeria), Westchester United (Stati Uniti), Pistoiese

Girone 6: Stella Rossa (Serbia), Ojodu City (Nigeria), Rijeka (Croazia), Olympique Thiessois (Senegal)

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLA 1ª GIORNATA DEI GRUPPI A E B:

LUNEDÌ 9 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-MAVLON
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
VLLAZNIA-AS POLICE FOOTBALL
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-VIS PESARO
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
VIAREGGIO-ONE TOUCH
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
UYSS NEW YORK-LUCCHESE
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)
RIPOSA: SASSUOLO
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Girone 4
RAPPRESENTATIVA SERIE D-FUTUREPRO SOCCER
Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 17)
ATHLETIC PALERMO-ACADEMY POTEY KEAHSON
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
Girone 5
SPEZIA-MAGIC STARS
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)
WESTCHESTER UNITED-PISTOIESE
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 6
STELLA ROSSA-OJODU CITY
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
RIJEKA-OLYMPIQUE THIESSOIS
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
