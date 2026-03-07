Viareggio Cup, l’ombra della guerra esclude 4 squadre!

I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76ª Viareggio Cu p. Come ha riportato l’ufficio stampa, p

I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76ª Viareggio Cu p. Come ha riportato l’ufficio stampa, p er problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, che inizia lunedì 9 marzo.

Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituir le inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.

Di seguito i gironi aggiornati :