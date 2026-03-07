Viareggio Cup, l’ombra della guerra esclude 4 squadre!
Girone 1: Genoa, Mavlon (Nigeria), Vllaznia (Albania), As Police Football (Burkina Faso)
Girone 2: Fiorentina, Vis Pesaro, Viareggio, One Touch (Nigeria)
Girone 3: Sassuolo, Lucchese, Uyss New York (Stati Uniti)
GRUPPO B
Girone 4: Rappresentativa Serie D, Futurepro Soccer (Nigeria), Athletic Palermo, Academy Potey Keahson (Costa d’Avorio)
Girone 5: Spezia, Magic Stars (Nigeria), Westchester United (Stati Uniti), Pistoiese
Girone 6: Stella Rossa (Serbia), Ojodu City (Nigeria), Rijeka (Croazia), Olympique Thiessois (Senegal)
IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLA 1ª GIORNATA DEI GRUPPI A E B:
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)
Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 17)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)