Tutti in piedi per re Kevin De Bruyne

Il Maradona vive una notte di entusiasmo. Tra musica e calcio, la serata si apre con Sal Da Vinci, ma sul campo sono Alisson Santos ed Elmas a firmare il successo del Napoli con due prestazioni di alto livello.

Il momento più emozionante arriva però con il ritorno in campo di Kevin De Bruyne, accolto da una lunga ovazione dei tifosi. Applausi anche per il Cholito Simeone, protagonista negli ultimi scudetti e ancora molto amato dal pubblico azzurro.

La squadra di Conte conquista la seconda vittoria consecutiva, conferma il terzo posto e si avvicina al Milan secondo. Dopo la sosta ci sarà proprio lo scontro diretto al Maradona, che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa Champions.

Tra i protagonisti, come detto, spicca Alisson Santos, sempre più determinante nella fase finale della stagione. Velocità, tecnica e coraggio nell’uno contro uno: il brasiliano ha segnato il secondo gol consecutivo al Maradona e sta diventando una delle sorprese del campionato.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. I rientri di Anguissa e De Bruyne, con quelli possibili di Lobotka e McTominay nelle prossime settimane, possono dare nuova energia alla squadra in questo finale di stagione.

Gli infortuni hanno condizionato a lungo il cammino del Napoli, che per mesi non ha mai avuto la rosa al completo. Nonostante le difficoltà, però, la stagione non è stata priva di soddisfazioni grazie alla Supercoppa conquistata a dicembre. Ora l’obiettivo è chiaro: chiudere al meglio il campionato e assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport