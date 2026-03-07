Sorrentino esalta Buongiorno: “Momento difficile superato. Può essere fondamentale per il Napoli e per la Nazionale”

“Non era semplice per Buongiorno. Lui è stato pagato tanto dal Napoli, è un giocatore della Nazionale italiana, e quest’anno ha pagato qualche infortunio di troppo e anche qualche critica che lo ha colpito. Ha giocato ottimamente contro il Torino, la sua ex squadra. È forte e ha passato un momento molto particolare. Questo è il Buongiorno che conosciamo e ben venga per il Napoli e per la Nazionale.