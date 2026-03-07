NewsCalcioNapoli

Sorrentino esalta Buongiorno: “Momento difficile superato. Può essere fondamentale per il Napoli e per la Nazionale”

Questo il pensiero dell'ex portiere su Alessandro Buongiorno

By Guido Russo
Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.
Di seguito le sue parole:

“Non era semplice per Buongiorno. Lui è stato pagato tanto dal Napoli, è un giocatore della Nazionale italiana, e quest’anno ha pagato qualche infortunio di troppo e anche qualche critica che lo ha colpito. Ha giocato ottimamente contro il Torino, la sua ex squadra. È forte e ha passato un momento molto particolare. Questo è il Buongiorno che conosciamo e ben venga per il Napoli e per la Nazionale.
Il Napoli è a un punto dal secondo posto. Ha mancato i playoff Champions e purtroppo è uscito malamente dalla Coppa Italia. Il gruppo è molto importante, l’esplosione di gioia di Elmas ne è la prova. Era arrivato come una seconda linea e si è ritrovato a essere attore protagonista.
Corsa Champions? L’unica cosa che potrebbe cambiare è la posizione di Napoli e Milan. Ma se la Roma dovesse crollare, occhio al Como, che potrebbe essere la scheggia impazzita nella lotta”.
