SKY – Infortunio Vergara: lunedì previsti gli esami

Nota stonata ieri nonostante la vittoria col Torino. Quale? L’infortunio per Antonio Vergara costretto a uscire a fine primo tempo per problemi fisici. Come sta il talento azzurro? Aggiornamenti arrivano dalla redazione di Sky Sport con Francesco Modugno che ha rivelato in diretta tv:

“C’è stato un problemino, lunedì farà gli esami, è una fascite plantare, ovvero il legamento che collega il tallone alle dita del piede, si va dalla banale infiammazione ad altre cose che speriamo gli esami possano scongiurare. Insomma, il suo infortunio ieri è stata l’unica nota dolente della partita”, le parole dell’inviato.

Fonte: Tuttonapoli