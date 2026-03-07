Serie A, finisce in parità la sfida tra Atalanta e Udinese

Finisce in parità la sfida tra Atalanta ed Udinese, gara valida per la 28esima giornata di Serie A disputata oggi 7 marzo alle ore 18.00.

Factory della Comunicazione

La squadra di casa prova a prendere subito il controllo del gioco, ma trova di fronte un’Udinese ben organizzata e pronta a ripartire. Con il passare dei minuti l’Atalanta fatica a trovare spazi nella metà campo avversaria, mentre i bianconeri crescono in sicurezza.

Il match si sblocca al 39’: sugli sviluppi di una situazione da palla inattiva, Kristensen trova il tempo giusto per inserirsi e battere il portiere atalantino, portando avanti l’Udinese proprio nel momento migliore della squadra di Bergamo.

Nella ripresa l’Atalanta prova ad alzare il baricentro alla ricerca del pareggio, ma la squadra friulana resta compatta e colpisce ancora. Al 55’ è Davis a sfruttare una ripartenza veloce: l’attaccante controlla in area e conclude con precisione firmando il raddoppio che indirizza definitivamente la gara.

Al 75′, dopo che il ritmo della partita si è calato, Gianluca Scamacca accorcia le distanze su assist del giovane Nicola Zalewski.

Dopo quattro minuti, lo stesso Scamacca pareggia la partita che sembrava ormai vinta dalla squadra ospite.

Nel finale, l’Atalanta prova a vincere la partita, mentre l’Udinese cerca di portare a casa il punto acquisito.