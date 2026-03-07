Serie A, Cagliari-Como 1-2: i lariani conquistano la vittoria consecutiva
Quinto successo di fila per gli uomini di Fabragas: il Como tiene vivo il sogno Champions.
Continua il sogno Champions per il Como: la squadra di Cesc Fabregas strappa 3 punti ad un indomito Cagliari che fino al termine della partita ha cercato il gol del pareggio.
L’incontro si sblocca al 14′. Palla scambiata da Da Cuhna con Baturina: il croato, senza pensarci conclude in porta trovando l’1-0.
Nella ripresa, il Cagliari riprende la sfida al 56′. Solita discesa sulla destra di Palestra, cross al centro verso Obert che tocca per Sebastiano Esposito che in tuffo deposita il pallone alle spalle di Butez. Il pareggio da nuova linfa al Cagliari che, però, deve fare i conti con la qualità dei lariani.
Al 76′, infatti, palla sulla trequarti con Da Cuhna che carica il sinistro: il pallone è imprendibile per Caprile che può raccoglierlo solo in fondo alla rete.
Nonostante il forcing del Cagliari, il Como riesce a proteggere la porta di Butez fino al triplice fischio.
Quinta vittoria consecutiva per il Como che sale a 51 punti.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro (73′ Zappa), Dossena, Rodriguez (79′ Idrissi), Obert; Adopo, Liteta (79′ Kilicsoy), Sulemana; Palestra, Esposito (79′ Trepy), Folorunsho.
A disposizione: Sherri, Iliev, Deiola, Viola, Jankto, Lapadula, Pavoletti, Augello, Wieteska.
All.: Pisacane
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (81′ Alex Valle); Perrone (36′ Vojvoda), Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz (80′ Diego Carlos), Baturina (80′ Sergi Roberto); Douvikas (62′ Morata).
A disposizione: Audero, Reina, Goldaniga, Dossena, Sala, Mazzitelli, Braunoder, Strefezza, Belotti.
All.: Fabregas
Marcatori: 14′ Baturina (Co), 56′ Esposito (Ca), 76′ Da Cunha (Co)
ARBITRO: Marinelli (Sez. Tivoli)
Note: ammoniti: Palestra (Ca), Esposito (Ca), Ramon (Co) espulsi: Nessuno note: Recupero: 2′ pt, 5′ st.