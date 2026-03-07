NewsCalcioIn Evidenza

Schira: “A Napoli sono contenti di lui, penso che verrà riscattato”

By Simona Marra
0

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino e ne ha approfittato anche per parlare di mercato. Di seguito le sue parole riportate da Tuttonapoli:

Factory della Comunicazione

“Gran gol di Alisson Santos, che è comunque uno dei pochi acquisti finora davvero convincenti. È un giocatore di talento, ancora un po’ acerbo ma con grandi colpi. Rispetto a Giovane sembra davvero di un’altra pasta. Non a caso aveva già fatto bene anche in Champions League contro lo Sporting. Insomma, a Napoli sono contenti e penso che ci siano tutti i presupposti affinché venga riscattato: i famosi sedici milioni e mezzo del diritto di riscatto più tre e mezzo di prestito, un’operazione da quasi venti milioni. Se però li mettete sulla bilancia, Alisson dà l’idea di avere davvero grandi qualità: veloce, dinamico, salta l’uomo, segna.

Ha fatto gol alla Roma e gol al Toro, partite che fanno intravedere qualcosa di molto interessante anche per il futuro. Il Napoli potrebbe aver preso l’ennesimo gioiellino che poi a Napoli si afferma e diventa un top nel ruolo. Su Giovane invece, finora, si è visto poco. Può fare di più. È un giocatore che si era già visto a Verona: ha dei lampi, ha dei colpi, ma è anche molto discontinuo. Se ne è parlato parecchio, però ci sta: nel mercato di gennaio, quando sei anche con l’acqua alla gola, non puoi azzeccare tutto. Aver già azzeccato Alisson secondo me è stata una buona mossa di Manna”.

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Como

News

Di Fusco: “I quattro punti dal Milan si possono recuperare”

News

Quagliarella su Alisson Santos: “Più simile a Neres che a Lavezzi, il Napoli ha fatto…

News

Napoli, problema al piede per Vergara: in dubbio per il Lecce

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.