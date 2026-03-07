Quagliarella su Alisson Santos: “Più simile a Neres che a Lavezzi, il Napoli ha fatto un grande acquisto”

Fabio Quagliarella, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Friday Night su Sky Sport. L’ex bomber azzurro ha commentato le prestazioni di Alisson Santos, dando il suo parere su una possibile somiglianza con il “Pocho” Lavezzi.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole in merito:

“É più simile a Neres, ha rapidità…Lavezzi è più potente, quando partiva era difficile da fermare. Alisson Santos lo vedo più un giocatore da calcio moderno, quindi rapido che appena arriva negli ultimi metri punta sempre l’avversario, sposta e tira. Ha questo tiro che a me piace molto. Da lì siamo abituati a vedere il tiro a giro come contro la Roma. Ha questo tiro qui invece che chiude sul primo palo, perché tante volte i portieri sono pronti a partire sul lato del secondo palo invece lui li chiude e poi c’ha tanti giocatori davanti e se la palla passa e soprattutto se passa in mezzo alle gambe dei difensori, 80% la palla entra in porta. Quindi il Napoli ha trovato un grande acquisto. Diciamo che Conte nelle difficoltà trova sempre poi il giocatore che spicca e quindi anche questa è la sua bravura”.