Primavera 1: Spettacolo al Piccolo! Torna a vincere il Napoli che batte il Sassuolo 5-2

Torna alla vittoria il Napoli U20 e lo fa alla grandissima battendo il Sassuolo U20 e scavalcandolo in classifica.

Il primo tempo è stato molto divertente, con gli Azzurrini che sono passati immediatamente in vantaggio con Torre, facendo pensare subito ad una tranquilla vittoria.

Così non è stato perchè il Sassuolo ha da subito reagito, mettendo sotto i ragazzi di Rocco, trovando prima il pareggio e poi il sorpasso, grazie ad una doppietta di Kulla.

Poco prima dell’intervallo però, il Napoli torna a farsi vedere in attacco, prima sfiorando il goal con Gorica, poi trovandolo sempre con l’ex Ascoli, che si fa perdonare per l’errore precedente trovando una rete straordinaria in rovesciata.

Nella seconda frazione prosegue lo spettacolo, con il Napoli che trova altri due goal stupendi, prima con De Chiara, poi con Camelio, con in mezzo un’espulsione diretta, seguita da una brutta reazione nei confronti dell’arbitro, del neroverde Tomsa.

La partita è ormai indirizzata e nel finale c’è anche tempo per Camelio, che da subentrato trova la doppietta personale per il definitivo 5-2.

Grazie a questa vittoria i ragazzi di mister Rocco si portano a 34 punti ed escono dalla zona playout.

Tabellino

NAPOLI U20 (3-4-3): Spinelli; Caucci, Eletto, Gambardella; Olivieri, De Chiara, Prisco (58′ Cimmaruta), Torre (80′ D’Angelo); Gorica (80′ Pereyra), Raggioli (58′ Camelio), Smeraldi (83′ Borriello).

SASSUOLO U20 (4-3-3): Nyarko; Costabile (46′ Barani), Macchioni, Vezzosi, Benvenuti; Seminari (70′ Cardascio), Tomsa, Weiss (62′ Daldum); Frangella, Kulla (83′ Barry), Negri (70′ Amendola).

RETI: 7′ Torre (N), 13′ e 27′ Kulla (S), 41′ Gorica (N), 53′ De Chiara (N), 74′ e 85′ Camelio (N).

ESPULSIONI: 63′ Tonsa (S).

AMMONIZIONI: 20′ Weiss (S), 43′ Tomsa (S), 72′ Cimmaruti (N).

ARBITRO: M. Maresca.

A cura di Guido Russo